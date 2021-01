Maiellaro ricorda: “Batistuta quando è arrivato a Firenze era molto grezzo. Non potevo aspettarmi la carriera che poi ha fatto”

L’ex calciatore della Fiorentina Pietro Maiellaro in un’intervista rilasciata a TMW ha ricordato così il suo periodo in Toscana con Gabriele Batistuta: “Siamo arrivati a Firenze lo stesso anno. Era molto grezzo, non potevo aspettarmi la carriera che poi ha fatto. Devo riconoscere una cosa: tecnicamente fece dei miglioramenti impressionanti. Era un ragazzo caparbio, dedicato al lavoro e questo gli ha permesso di crescere così tanto. I primi tempi era spaesato, un po’ timido. Io e Iachini lo abbiamo molto aiutato, lo proteggevamo”.

