Maiellaro: “Se fossi in Commisso, venderei Vlahovic a gennaio. La Fiorentina è forte, ma…”

L’ex giocatore della Fiorentina, Pietro Maiellaro, ha parlato di Dusan Vlahovic a TMW: “Non so se le parti hanno potuto riparlare della questione, ma personalmente al posto della società lo venderei a gennaio. Vlahovic segna e le sue qualità non si discutono, ma credo che stando così le cose la società debba incassare il più possibile ed evitare di perderlo a zero. E’ anche vero che venderlo a gennaio non è semplice. In Italia c’è la Juve tra le pretendenti e poi bisogna guardare al mercato estero. C’è sempre da capire però se certi club vorranno tirare fuori i soldi ora o aspettare”.

Continua così Maiellaro: “Vlahovic è un centravanti di spessore, un gran calciatore. Il calcio oggi è cambiato e ognuno fa quel che vuole però Commisso credo abbia la forza per risolvere bene questa situazione. La Fiorentina è forte, ma quando deve fare salto di qualità qualche pecca ce l’ha ancora. Ieri ha vinto una gara importante ed è in corsa per l’Europa. Nelle partite che contano, quelle con le big, è venuta meno nel secondo tempo e questo è un aspetto che va migliorato se si vuole ambire a certi traguardi”.