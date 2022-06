Maietta: “Sarà difficile rimpiazzare Milenkovic, ma nell’Empoli c’è un giocatore che può ambire a grandi palcoscenici. Zurkowski? Insieme a Torreira sarebbe stato bene”

Domenico Maietta, ex difensore dell’Empoli, è stato intervistato da Radio Bruno per parlare dei giocatori della Fiorentina e dei nomi azzurri per il mercato. Tra Milenkovic, Viti, Parisi e Zurkowski ecco cosa ne pensa:

“Milenkovic è un giocatore completo perché ha fisico e personalità. Sarà difficile rimpiazzarlo, anche per come aveva capito gli schemi di Italiano. Viti è il mio pupillo, lo conosco da giovanissimo: è straordinario. Può arrivare nei palcoscenici più importanti. Anche e Parisi è un terzino che ha mille polmoni. A Firenze fanno bene a seguirli”.

Su Zurkowsi ha detto: “Non capisco proprio perché la Fiorentina se ne sia privata. Insieme a Torreira avrebbe fatto veramente bene, perché non ha solo fisico, ma anche gli inserimenti. Per la crescita che ha avuto, non so perché non puntarci”.