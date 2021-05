Maifredi: “Sarri? Da una parte andando a guidare i viola potrebbe essere un passo indietro. Ma la Fiorentina ha un nome anche se…”

L’ex allenatore della Juventus Gigi Maifredi, a TMW, ha parlato così del futuro di Maurizio Sarri: “A questo punto non so se voglia andare alla Fiorentina. Da una parte andando a guidare i viola potrebbe essere un passo indietro ma al tempo stesso Firenze può essere attraente. La Fiorentina ha un nome anche se negli ultimi anni non è stata così brillante