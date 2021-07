Maksimovic ipotesi per la Fiorentina? Il difensore non ci pensa nemmeno e chiede di rimanere al Napoli

Nikola Maksimovic era uno dei giocatori accostati alla Fiorentina dopo l’annuncio di Gattuso. Il legame tra i due poteva giocare un ruolo fondamentale per vedere il difensore in viola, soprattutto in caso di partenza di Milenkovic. Saltato Gattuso ovviamente l’ipotesi si è affievolita, ma il motivo non è solo questo.

Il giocatore, infatti, avrebbe manifestato la chiara volontà di rimanere al Napoli chiedendo alla società di rinnovare quel contratto appena scaduto. Maksimovic avrebbe addirittura rifiutato offerte da Spagna e Inghilterra pur di rimanere alle pendici del Vesuvio, e ora la società sta valutando il da farsi.