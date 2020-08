Maksimovic rifiuta il prolungamento col Napoli. C’è la Fiorentina dietro al serbo

C’è aria di rottura tra il difensore Nikola Maksimovic e il Napoli. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il giocatore ha rifiutato la proposta di rinnovo contrattuale offertagli dai partenopei. Prima del lockdown era stata trovata un’intesa di massima tra le parti per far salire il suo ingaggio a due milioni di euro netti. Dopo la crisi la società azzurra aveva poi deciso di rivedere al ribasso i termini dell’accordo: un fatto questo che non ha trovato il gradimento del ragazzo e del suo entourage.

Sempre secondo Il Mattino il serbo è finito sul mercato dove ha richieste da parte di Fiorentina, Lazio, Milan e Roma. Nel giugno 2021 sarà libero a parametro zero, quindi questa estate potrebbe essere preso a prezzo di ‘saldo’.