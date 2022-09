Malagò: “I cori antisemiti penalizzano chi va a tifare, è autolesionismo. Non si possono giustificare”

Giovanni Malagò ha parlato a margine della presentazione del VII Trofeo Coni dell’episodio dei cori razzisti dei tifosi della Juventus al Franchi durante il match contro la Fiorentina:

“Cori antisemiti e razzisti nell’ultimo turno di campionato di calcio? Ero all’estero. La cosa incredibile è che tutto questo poi non fa che penalizzare chi va a tifare. E’ come chi ha una casa e ne sminuisce il valore. È un autogol, è autolesionismo. Al di là del fatto che non si possono mai giustificare questi atteggiamenti“.