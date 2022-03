Malagò: “Il fatto che il Franchi fosse un monumento era un ostacolo importante. Per superarlo serviva fare una scelta coraggiosa”

Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha parlato così da Palazzo Vecchio, in occasione della presentazione del progetto vincitore per il nuovo Franchi: “C’era un ostacolo importante, ovvero il fatto che il Franchi fosse un monumento. Le istituzioni sono state brave a trovare un percorso che salvaguardasse la storia ma che al contempo guardasse avanti. Doveva essere fatta una scelta coraggiosa, altrimenti non ne saremmo mai usciti”.