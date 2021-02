Malcuit sceglie il numero di maglia, ma non è il solo. Il ritorno di Maxi Olivera

Come riportato dalla Lega Serie A, la Fiorentina ha integrato due nuovi numeri di maglia. Il neo-acquisto Kevin Malcuit ha scelto la maglia numero 25, già avuto ai tempi del Saint Etienne. A Napoli invece indossava la 2, numero però che in viola sta già sulle spalle di Quarta. Sul sito della Lega Serie A, inoltre, c’è un altro nuovo numero di maglia assegnato: si tratta di Maxi Olivera. L’uruguaiano è reduce dall’esperienza al Juarez e tornerà a Firenze la prossima settimana. Per il classe 1992, la società viola proverà a trovare un nuovo club entro il 15 febbraio in uno dei campionati in cui il mercato è ancora aperto. Il giocatore intanto avrebbe scelto la maglia numero 15.

