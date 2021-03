Malcuit: “Sono stato acquistato dal Napoli come ripiego. Dopo l’infortunio Gattuso mi ha fatto capire che non c’era posto per me”

Il difensore della Fiorentina Kevin Malcuit ha parlato a BeIN Sports France del suo passato al Napoli e del perché ha lasciato la Campania per approdare in riva all’Arno: “Sabaly doveva andare a Napoli, ma non ha superato la visita medica e quindi sono stato reclutato io. Ho potuto giocare con Ancelotti, uno dei migliori allenatori del mondo”.

E poi ha aggiunto: “Gattuso non mi ha dato la possibilità di giocare dopo il mio infortunio. Mi ha fatto capire che non aveva posto per me e quindi ho preferito andarmene”.