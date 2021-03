Malcuit, sotto i passatelli niente, Pulgar dà una mano al Parma. Il piano A è miseramente fallito, speriamo che la società abbia un piano B che non sia la B

Fiorentina e Parma meritano il posto in classifica che hanno. In campo errori marchiani, falli, gioco spezzettato, passaggi fuori misura, gioco sgangherato, tanta confusione.

Il finale è stato palpitante per l’importanza del risultato e l’alternarsi rocambolesco del punteggio, non certo per la limpidezza delle azioni da gol.

Chissà cosa ne pensa il presidente Commisso. Urge programmare un futuro diverso da questo presente sciatto e malinconico. Il piano A è miseramente fallito. Speriamo che la società abbia un piano B che non sia la B.

Malcuit – 3 – Sotto il caschetto di passatelli niente. A parte lasciare Kurtic libero di segnare.

Pulgar – 3 – Dà una mano al Parma anziché ai suoi compagni. Non recupera un pallone, non pressa, non verticalizza.

Allenatore: Prandelli – 4 – Le frecce nella sua faretra sono poche e spuntate, tuttavia la squadra subisce un avversario modesto e continua a commettere errori incomprensibili. La Fiorentina non ha né gioco, né intensità: ha solo paura, il nemico più subdolo da affrontare.

Leggi l’articolo completo e le pagelle di Francesco Matteini su Violaamoreefantasia.it