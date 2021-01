Malcuit: un acquisto per il futuro o solo un “traghettatore”?

Ormai è imminente l’arrivo alla Fiorentina di Kevin Malcuit, terzino destro del Napoli che si trasferirà a Firenze in prestito. Non è ancora chiara la formula dello stesso prestito, che se inizialmente sembrava essere con diritto di riscatto, adesso invece sembra essere legata ad alcuni bonus a favore della società partenopea. Non sarà dunque nemmeno un prestito secco fino a fine stagione, ma una formula che sicuramente non legherà Malcuit definitivamente alla società viola già adesso.

Una decisione presa vista anche l’incertezza sul futuro di Pol Lirola, ceduto in prestito con diritto di riscatto al Marsiglia, che a giugno potrebbe sia riscattarlo che rispedirlo al mittente. L’acquisto di Malcuit è stato fatto con un occhio rivolto verso il futuro o come semplice “traghettatore”? Parola al campo.