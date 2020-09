Maldini si arrende… a metà: “Milenkovic fa parte del nostro elenco ma non ci stiamo lavorando ora”

Ha parlato anche di Nikola Milenkovic il dt del Milan, Paolo Maldini a Sky: “Sicuramente un difensore è tra le priorità perché due dei cinque centrali sono out per infortunio. A centrocampo con Tonali siamo più che tranquilli. In tutta sincerità Milenkovic e Ajer non sono tra i nomi su cui stiamo lavorando adesso. Fanno parte dell’elenco ma ci sono anche altri profili”.

