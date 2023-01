Maleh: “Alla Fiorentina c’era un contesto tattico diverso, ma qui mi sto ambientando bene. Lecce più bella di Firenze? C’è il mare!”

Il calciatore del Lecce ed ex Fiorentina Youssef Maleh è intervenuto a Piazza Giallorossa, dove ha parlato del suo passato in viola e del suo primo mese circa in Salento: “Arrivando dalla Fiorentina, dunque da un contesto tattico diverso, ci vuole un po’ di tempo per calarmi al meglio in una nuova realtà. Penso di essere a un buon punto, mi sto avvicinando alla mia forma ideale. Dei nuovi compagni non conoscevo nessuno, ma ho avuto immediatamente un’ottima impressione”.

Sulla città di Lecce: “Non c’è una persona che non me ne abbia parlato bene. Tutti hanno speso parole meravigliose su Lecce, in primis Antonio Rosati. Più bella di Firenze? Sì, c’è anche il mare!“.