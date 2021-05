Maleh ancora protagonista, bene Ferrarini. Zurkowski e Terzic volano in A con l’Empoli. Tanta Fiorentina nel pomeriggio di Serie B

Pomeriggio di spettacolo in Serie B. Si sono disputate le gare valevoli per la 36esima giornata del campionato cadetto, con l’emissione dei primi verdetti. Tanti i ragazzi della Fiorentina in prestito sono scesi in campo, con alterne fortune. Anche molti ex viola si sono fatti notare, in primis Cedric Gondo, nella sfida terminata in pareggio tra Pordenone e Salernitana. Il calciatore ivoriano classe ’96 ha realizzato il quarto gol nelle ultime 3 gare, con un pallonetto sensazionale. 90 minuti tra le fila dei friulani per l’ex centrale gigliato Camporese, classe ’92, vicinissimo alla rete del sorpasso nel finale con un gran colpo di testa. Altra prova da titolare nell’Empoli per il polacco Zurkowski; la vittoria permette alla squadra di mister Dionisi di ottenere la matematica promozione in Serie A. Prova ordinata del classe ’97 viola, vicino al gol nel primo tempo. Rimane in panchina invece il terzino serbo Terzic.

Sfida di alta classifica tra Monza e Lecce, in cui gli esperti ex viola Boateng e Maggio non riescono a lasciare il segno. Anzi, l’attaccante ghanese fallisce una clamorosa occasione spedendo alto da pochi passi un pallone d’oro in apertura di ripresa. La vittoria va ai lombardi che agganciano così i pugliesi a quota 61 punti, al terzo posto. Ancora titolare il difensore mancino classe ’99 Luca Ranieri, impegnato con la sua Spal contro il Frosinone. Il difensore ligure disputa una prova sufficiente, ma gli estensi escono sconfitti e perdono momentaneamente i playoff.

Quarta prova dal primo minuto in campionato per il giovanissimo Christian Dalle Mura. Il difensore classe 2002 viola in prestito alla Reggina va vicino al gol nella prima frazione di gioco, commettendo poi qualche sbavatura prima di uscire. La sfida con l’Ascoli di Sottil senior termina 2-2. Segna il quarto gol in campionato col Venezia il centrocampista italo-marocchino Maleh. Il classe ’98, acquistato dalla Fiorentina nel mercato di riparazione e rimasto in laguna in prestito, entra al minuto 66 e riapre i giochi contro il Pisa, prima del pareggio su rigore di Forte. Penalty originato da un fallo di mano su di un cross del terzino viola Ferrarini, protagonista di una bella gara. Punto importante in chiave playoff per gli arancioverdi con un gran contributo dei giovani gigliati.