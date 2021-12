Maleh e quella dose di imprevedibilità necessaria. Adesso il marocchino è pronto a difendere con i denti il suo posto in squadra

Chi sorride in casa Fiorentina, è sicuramente il giovane Maleh. Il centrocampista di Castel San Pietro che proprio a Bologna ha realizzato il suo primo gol in Serie A.

Come evidenzia il Corriere dello Sport-Stadio, ha mostrato il lato migliore di sé ed ora è pronto a difendere con i denti quella maglia da titolare conquistata a Venezia: aspettando il ritorno di Castrovilli, non convocato in occasione dell’ultima sfida giocata, adesso è lui a garantire alla squadra quella dose di imprevedibilità necessaria. E non ha intenzione di fermarsi adesso, sul più bello.