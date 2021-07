Maleh: “Ho l’obiettivo di convincere Italiano e la Fiorentina a tenermi e ritagliarmi il mio spazio”

MOENA – Uno dei volti nuovi nel ritiro della Fiorentina a Moena è quello del centrocampista Youssef Maleh: “Il mio modulo preferito è il 4-3-3 ma se ci sarà da giocare in altro modo non ci saranno problemi per me. Sento molto il calore della gente, anche quando andiamo verso il fiume a rinfrescarci. Italiano ci sta chiedendo di consolidare il gioco. Sono i primi giorni e si fatica, ma stiamo cercando di migliorarci tutti e noi dobbiamo ascoltarlo perché ha idee di gioco diverse rispetto a Venezia o rispetto a quello che avevano altri tecnici”.

E ancora: “Il mio obiettivo, come sempre è quello di dare sempre il massimo e cercare di migliorarmi. Poi convincere il mister e la società a tenermi qua per ritagliarmi il mio spazio”.