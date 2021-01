Maleh: “Ho vissuto un periodo difficile. Ci sono rimasto male, poi però ho capito la società. Adesso…”

Il nuovo giocatore della Fiorentina, Youssef Maleh è intervenuto sul sito del Venezia, squadra nel quale giocherà fino a Giugno dicendo: “Ho vissuto questo periodo difficile come un ragazzo di 22 anni che non poteva fare ciò che ama di più, ovvero scendere in campo ed aiutare i miei compagni. In un primo momento ci sono rimasto male, poi riflettendo e mettendomi nei panni della società ho capito che era giusto che il club si tutelasse. Alla fine per fortuna tutto si è risolto ed ora posso tornare a disposizione del mister. Voglio fare bene e dare tutto me stesso ogni volta che avrò la possibilità di scendere in campo. Il rapporto con i compagni è sempre stato buono, basato sull’amicizia e sulla reciproca fiducia”.

