Maleh: “Il bilancio della stagione è positivo, avrei messo la firma per giocare così tanto. Voglio vincere un trofeo con la Fiorentina”

Nel corso dell’intervista rilasciata a gianlucadimarzio.com, il centrocampista della Fiorentina Youssef Maleh si è soffermato su altre tematiche.

“A Firenze penso di aver legato con tutti, sono ragazzi molto disponibili e umili. Saponara mi ha dato una grande mano all’inizio della stagione: lui è una grande persona e cerca di tenere tutti uniti, anche nei momenti negativi. Poi parlo molto con Amrabat, che è mio connazionale. Ikoné e Cabral? Arrivano da due realtà importanti ed è normale che ci voglia un po’ di tempo per adattarsi, ma si stanno adattando bene e sono cresciuti molto rispetto all’inizio. Possono solo migliorare e possono darci una grande mano in questo finale di stagione”.

Maleh traccia poi un bilancio della sua prima stagione in Serie A: “Penso sia positivo, sia a livello personale che di squadra. A inizio stagione avrei messo la firma a giocare così tante partite. Sono molto felice. Il momento migliore credo sia stato tra dicembre e gennaio, quando ho iniziato ad avere un po’ di continuità. Ho anche segnato il primo gol in Serie A proprio al Bologna e ho ricevuto diversi messaggi di persone che conoscevo per farmi i complimenti. Il periodo peggiore invece credo sia stato quando la squadra non ha ottenuto i risultati e di conseguenza si fa più fatica. Ora dobbiamo pensare alla Sampdoria e poi alla Juventus per cercare di fare più punti possibili per raggiungere il nostro obiettivo”.

Quale sarà il futuro di Maleh? Un indizio lo dà proprio lui: “Ci sono tanti aspetti che devo migliorare e col tempo lo farò. Voglio crescere stagione dopo stagione in termini di minutaggio, gol, assist, e la posizione in classifica per quanto riguarda la squadra. Voglio raggiungere qualcosa di importante con la Fiorentina, magari qualche trofeo”.

A Firenze è diventata virale la frase di Ikoné usata su Instagram “mangia bene mio fratello”. Questa la spiegazione che dà Maleh: “Lui usa Google Traduttore e si vede che ha tradotto male dal francese all’italiano, ma penso che volesse dire che mi ha servito un cioccolatino inteso come assist”.