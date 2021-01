Maleh, pace fatta con il Venezia: a breve l’ufficialità con la Fiorentina, ma intanto Zanetti lo reintegra in squadra

Per Youssef Maleh alla Fiorentina ormai si aspetta solo l’ufficialità, poi il classe 1998 sarà a tutti gli effetti un giocatore viola. Per quanto riguarda le modalità, si va verso il rispetto di quelli che erano i piani originari. Secondo seriebnews.com, infatti, il giocatore rimarrà a Venezia fino a giugno per poi accasarsi in riva all’Arno.

Smentite dunque le voci secondo cui Maleh sarebbe arrivato subito a causa dell’inutilizzo da parte di Paolo Zanetti. L’allenatore del Venezia, dopo un periodo in cui il giocatore ha vissuto da separato in casa, è infatti pronto a riaccoglierlo e a convocarlo a partire già dal prossimo weekend.