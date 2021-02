“Maleh può essere la sorpresa del calcio italiano, è un giocatore moderno. La Fiorentina è stata brava ad arrivare per prima su di lui”

A Radio Sportiva ha parlato il responsabile dell’area tecnica del Venezia Paolo Poggi, intervenendo anche sul neo acquisto della Fiorentina Youssef Maleh. Queste le sue parole: “Se la sua crescita continua in modo così costante Maleh può essere una bella sorpresa per il calcio italiano. Le sue caratteristiche? Un giocatore moderno che combina le qualità tecniche a quelle fisiche, un atleta vero che sa fare sia la fase difensiva che quella offensiva con grande cattiveria. Spesso è al centro dell’azione. La Fiorentina è stata brava ad arrivare per prima su di lui. Dispiace vederlo partire, ma credo meriti il campionato di Serie A”

