Maleh sarà il vice di Castrovilli? In teoria sì, ma Italiano ha azzerato le gerarchie. E occhio alle sorprese…

Contro il Cosenza, Maleh ha avuto la sua occasione a sorpresa. E c’è da dire che il centrocampista, arrivato alla Fiorentina dal Venezia, si è giocato bene le proprie carte. E’ stato sicuramente uno dei migliori in campo.

Salvo sorpresone è destinato a rimanere e a non andare via in prestito. Sarà il vice di Castrovilli? In teoria sì, in pratica Italiano è un allenatore che ha azzerato le gerarchie, si legge su La Nazione, prima a parole e poi con i fatti.

Questo vuol dire che ognuno avrà la sua possibilità da giocarsi, all’inizio o durante la partita, con una rotazione che sarà stabilità esclusivamente dal livello degli allenamenti. E questo vale anche per Maleh e Castrovilli. E attenzione alle sorprese.