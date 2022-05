Maleh: “Se non dovessimo andare in Europa questa stagione resterebbe comunque buona. Contro il Milan abbiamo dato qualcosa in più rispetto alle ultime gare”

Il centrocampista della Fiorentina, Youssef Maleh, è stato intervistato da DAZN relativamente alla partita contro il Milan: “Abbiamo fatto un po’ di fatica nel secondo tempo, abbiamo messo in campo tante energie nel primo, ma non dimentichiamo che la loro è una squadra che sta lottando per lo scudetto ed è normale per noi esserci abbassati un po’”.

E ancora: “Abbiamo dato qualcosa in più rispetto alle ultime partite. Dobbiamo limare gli errori che stiamo commettendo e tornare a fare punti”.

Alla prossima c’è la Roma: “Sarà fondamentale come tutte le altre partite, dobbiamo cercare di fare più punti possibili e poi tireremo le somme alla fine. Se non dovessimo andare in Europa, dico che abbiamo fatto un grande campionato e sicuramente ci sarà un po’ di rammarico, ma questa resta una buona stagione”.