Maleh: “Si è concluso un anno indimenticabile. Qualche giorno di pausa prima di ripartire con ancora più fame”

E’ stato un 2021 incredibile per Youssef Maleh. A gennaio il centrocampista ha firmato con la Fiorentina, ma è rimasto in prestito al Venezia fino al termine della stagione. Con i lagunari ha centrato la promozione in Serie A, prima di trasferirsi definitivamente in riva all‘Arno.

Maleh ha commentato quanto successo negli ultimi dodici mesi con un post su Instagram: “Si è concluso un anno straordinario, intenso, indimenticabile. Stacchiamo la spina qualche giorno per ripartire con ancora più fame e determinazione, inseguendo i nostri obiettivi. Buone Feste e un grande abbraccio a tutti i tifosi viola”.