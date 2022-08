Maleh si gioca le proprie carte: il marocchino a caccia di una maglia…ma la strada è lunga

L’inizio del campionato è alle porte, ma il ruolo di mezzala sinistra resta il più incerto nello scacchiere della Fiorentina. Ed è proprio in quella zona di campo che Youssef Maleh sta provando a prendersi con forza una maglia da titolare. Dopo gli acciacchi di Duncan in seguito ai rudi trattamenti dei giocatori del Qatar, contro la Cremonese il marocchino ex Venezia è il maggiore candidato per partire dal primo minuto.

Dopo una prima stagione in A in cui il classe ’98 ha evidenziato ottime doti di corsa e tempi di inserimento ma una certa incostanza e fragilità nell’arco dei 90 minuti, ora per lui è il momento del necessario salto di qualità. Nel pieno della carriera, Maleh dovrà dimostrare di valere un posto nella Fiorentina, e per farlo servirà crescere parecchio sotto ogni aspetto. Le qualità di dinamismo, resistenza e generosità del ragazzo nato in Emilia Romagna dovranno essere accompagnate da una maggiore solidità e personalità.

Non è un caso che la Fiorentina si stia guardando intorno per rendere maggiormente competitiva una zona di campo in cui mancano qualità, gol ed anche visione di gioco. Toccherà a Maleh imporsi e guadagnare uno spazio centrale nella Fiorentina che sta nascendo: un’annata competitiva e logorante è alle porte e non si può più scherzare.