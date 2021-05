Maleh strizza l’occhio ai play-off per la Serie A, da protagonista. Ferrarini lo segue, Gori e gli altri invece…

Archiviata la promozione dell’Empoli e dei due viola Terzic e Zurwkoski, la Serie B va avanti alla ricerca delle due altre promosse, una delle quali tramite play-off. Già viola lo è anche Youssef Maleh, protagonista a Venezia e ormai certo di giocarsi le carte per salire in A nel post season, così come il compagno di squadra Ferrarini, altro prestito dalla Fiorentina ma con all’attivo solo 13 presenze.

Sempre in Veneto c’è anche Gabriele Gori, che al Vicenza ha trovato spesso spazio ma senza continuità sotto porta: appena 3 reti per il classe ’99. Porta condivisa invece per Cerofolini alla Reggiana, ad un passo però dalla retrocessione e con il numero 1 viola in campo in 18 occasioni. Spesso in campo invece Luca Ranieri alla Spal: anche per lui ci saranno quasi certamente i play-off, sfumati invece per la Reggina di Dalle Mura. Il difensore classe 2002 è il calciatore viola più giovane tra quelli in prestito in cadetteria.