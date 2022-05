Maleh: “Una grande prestazione della Fiorentina, preso gol nel nostro migliore momento. Ma per noi non finisce qua”

Il centrocampista della Fiorentina, Youssef Maleh, al termine della sfida contro il Milan, ha espresso la sua delusione per la sconfitta: “C’è tanto rammarico in tutta la squadra perché abbiamo fatto una grande partita, contro una grande squadra, non siamo riusciti ad ottenere il nostro obiettivo. Abbiamo fatto quello che ci ha chiesto di fare il mister, abbiamo ritrovato le energie che ci sono mancate nell’ultimo periodo. Appena abbiamo sbagliato ci hanno punito”.

Poi ha aggiunto: “Ci portiamo tutti gli errori dietro e dobbiamo imparare da questi per cercare di fare meglio nella prossima partita. Penso che tutta la squadra abbia fatto una grande prestazione ed è un peccato non essere riusciti a portare a casa un punto”.

E infine: “Abbiamo preso il gol forse nel momento migliore nostro. Loro erano un po’ spenti in quel momento, ma purtroppo in Serie A basta un errore per subire una rete. Non finisce qua, ci sono altre partite importantissime e tra due lunedì abbiamo uno scontro diretto fondamentale”.