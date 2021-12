Maleh: “Un’emozione enorme segnare il primo gol in A con la Fiorentina. Siamo un gran gruppo, Italiano ha molti meriti. Vi svelo la mia esultanza”

Primo gol in Serie A e grandissima prova a Bologna, sua città natale, per il marocchino Youssef Maleh. Il centrocampista gigliato classe ’98 ha parlato ai canali social della Fiorentina della sua prima gioia in viola e non solo: “Emozione unica segnare nella città in cui son nato. Non me lo sarei mai aspettato di segnare a bologna il mio primo gol in A. Ho esultato in modo timido perché non me lo aspettavo ed ero anche un po’ stanco. La mia esultanza è dedicata alla mia ragazza ed ha portato bene, continuerò a farla.

Da Moena sono cresciuto tanto come tutta la squadra. Stiamo andando bene a livello di squadra. Il mister ha molto merito in questo, siamo un gruppo giovane e ci troviamo bene. Con Saponara e Sottil, Cerofolini, ho legato di più, ci vediamo anche fuori. Il commento di Campo sul mio Instagram? Non posso svelarvi di che si tratta, è una cosa nostra. Siamo molto legati”.