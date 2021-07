Maleh: “Vlahovic stagione incredibile, eppure ha una fame sorprendente”

MOENA – Il nuovo centrocampista della Fiorentina, Youssef Maleh, ha spiegato: “Non ho un modello in particolare nel mio ruolo, cerco di prendere da tutti i centrocampisti e migliorare sotto ogni aspetto. Mi hanno sorpreso un po’ tutti, sono giocatori di grande qualità da Bonaventura ad altri”.

E ancora: “Mi ha sorpreso molto la fame di Vlahovic che non molla mai, nonostante l’anno scorso sia andato molto bene e ha ancora voglia di crescere. Devo molto a tutti gli allenatori che ho avuto, anche a chi non mi ha fatto giocare. Cercherò di ripagare la Fiorentina in tutti i modi e la ringrazierò sempre per l’opportunità che mi ha dato”.