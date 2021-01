Maleh vuole la Nazionale Under: a Firenze fin da subito?

Ma Maleh che fa? Sembrerebbe tutto fatto tra Fiorentina e Venezia per il passaggio del giocatore classe 1998 in viola ma, secondo TrivenetoGoal, potrebbe cambiare qualcosa. Infatti Maleh potrebbe lasciare la laguna fin da subito e non aspettare la fine di questo campionato.

Il giovane è stato messo fuori rosa da ormai diverse settimane e potrebbe raggiungere Firenze non aspettando la fine della Serie B. Le due società sono a lavoro per scegliere il nodo finale: l’affare è vicino alla conclusione. Maleh vorrebbe esprimersi al meglio per conquistarsi un posto in Nazionale Under 21.