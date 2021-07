Malesani: “La panchina di Italiano è quella che mi intriga di più, la Fiorentina può diventare la sorpresa del campionato”

L’ex allenatore della Fiorentina, Alberto Malesani, si è ormai dato alla produzione di vino, anche se non ha perso totalmente la speranza di essere nuovamente chiamato su una panchina di una squadra professionistica.

Nel frattempo a La Gazzetta dello Sport spiega: “La panchina che mi intriga di più? Quella di un mio ex giocatore: parlo di Italiano. Era intelligente da giocatore e ha fatto cose intelligentissime per due anni a La Spezia. La Fiorentina può diventare la squadra sorpresa. Lo seguirò mettendoci il cuore. Per lui e per Firenze”.

Su Mancini aggiunge: “L’abbraccio con Vialli mi ha strappato molte lacrime. La Panchina d’oro è comunque la loro”.