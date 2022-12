Malesani: “Quella alla Fiorentina fu una stagione fantastica. Sarei rimasto volentieri, ma la società…”

L’ex allenatore della Fiorentina Alberto Malesani ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Ho un ricordo molto bello della mia esperienza a Firenze. Il mio gioco offensivo era realizzabile grazie alla disponibilità dei miei giocatori. Di quella stagione ricordo tutto con piacere: ci furono degli alti e bassi, il che era normale per una squadra che per quanto forte non doveva certo vincere lo Scudetto. La mia corsa sotto la Curva? Fu una reazione normale considerando che era il mio esordio e che vincemmo quella partita contro l’Udinese in rimonta”.

E poi ha aggiunto: “Quella stagione è rimasta impressa un po’ a tutti, ancora oggi i tifosi viola mi fermano se mi incontrano per strada. Addio? Ci fu un ritardo da parte della società nel confermare l’accordo che avevamo, e io nel frattempo avevo preso altre strade. Io sarei rimasto volentieri, ma non potevo attendere una decisione che doveva essere presa prima. Italiano? E’ stato un mio giocatore, la Fiorentina ha scelto bene”.