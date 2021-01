Mallegni e Stella sullo STADIO: “Toscana sotto scacco da un gioco politico senza precedenti. La sinistra sta fallendo nuovamente in un’occasione troppo importante”

“Da troppi mesi, ormai, la Toscana è vittima di un gioco di potere senza precedenti” commentano così il Senatore di Forza Italia Massimo Mallegni e il Presidente del gruppo Forza Italia al Consiglio Regionale Marco Stella a Lady Radio. “Da un lato c’è un imprenditore americano di livello, che si presenta nel nostro paese con l’entusiasmo di chi – diventato potente all’estero – ha mantenuto un amore sconfinato per le proprie origini ed è pronto quindi a donare una parte della sua fortuna per modernizzare ed arricchire il suo paese; dall’altra, un cumulo di politici e politicizzati incapaci, che non sono in grado di cogliere la grandezza del dono che gli chi capita fra le mani e – invece di supportarlo, lo ostacola solo per il gusto di riempirsi la bocca di parole e apparire davanti ai riflettori” spiegano i due esponenti azzurri nella nota. “In tutto questo gioco c’è poi da considerare che ormai il Franchi è vecchio e obsoleto e non più in grado di ospitare una squadra di serie A con ambizioni europee – continuano– c’è da dire che il Presidente Commisso è pronto a spendere fino a 300 milioni di euro per regalare a Firenze una struttura moderna e di livello – proprio come le sue ambizioni – ma sulla strada trova inevitabilmente personaggi ambigui tra cui il sindaco di Firenze, che gli ha fatto perdere più di sei mesi con la Mercafir, il presidente della regione Giani, che in campagna elettorale ha dichiarato l’opposto di quanto poi affermato a carica ottenuta, Pessina con il famoso “Franchi monumento conservato benissimo” – quando tutto sappiamo gli interventi che quello stadio necessita”.

0 0 vote Article Rating