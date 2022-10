Malore in campo, tragedia nel calcio dilettantistico pistoiese: deceduto un giovane all’ospedale di Careggi

Altra tragedia in campo nel mondo del calcio. E’ deceduto oggi, all’ospedale fiorentino di Careggi dove era stato ricoverato in gravi condizioni, un calciatore dilettante di 28 anni. Il giovane si era sentito male ieri pomeriggio sul campo di calcio a Gavinana di San Marcello Piteglio. A niente sono valsi gli interventi tempestivi del 118 così come l’arrivo all’Ospedale di Pistoia.

Secondo le ricostruzioni, il 28enne aveva accusato un malore durante il riscaldamento prima della partita di Coppa Toscana di Seconda categoria tra Montagna Pistoiese e Cintolese, due squadre della provincia di Pistoia: si era accasciato al suolo, perdendo i sensi. I medici gli avevano praticato il massaggio cardiaco fino all’arrivo dell’elisoccorso Pegaso. Poi il trasporto a Careggi dove il ragazzo non ce l’ha fatta. I suoi compagni di squadra fanno sapere che Davide non aveva particolari problemi fisici.