Maltempo, temporale molto forte si abbatte su Firenze. Alberi caduti in zona stadio

Un temporale molto forte, accompagnato da raffiche di vento, si è abbattuto in mattinata su Firenze. Tutto questo nel giorno di Fiorentina-Twente, gara d’andata dei play off di Conference League.

Oltre alla pioggia, caduta copiosa, è stato il vento a creare danni con alberi caduti anche in zona stadio, in particolare in viale Paoli.

Il terreno di gioco del Franchi è ancora in buone condizioni ma, stando alle previsioni del tempo per la giornata, non si escludono altri episodi temporaleschi, anche a partita in corso.