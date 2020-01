Malusci a FN: “Caro Beppe, quanti consigli mi hai dato! Iachini ‘riaccenderà la fiamma’ di Firenze. L’ho sentito dopo il ritorno in città e…”

Da qualche giorno, Beppe Iachini si è sobbarcato l’arduo lavoro di far tornare a splendere la stella viola. Il neo tecnico si è già messo a lavoro e la redazione di Fiorentinanews.com per conoscere meglio le abitudini del nuovo allenatore ha contattato l’ex calciatore gigliato Alberto Malusci che per 5 anni ha condiviso proprio lo spogliatoio degli ex campini con Iachini. “Iachini – ha esordito Malusci – è la persona giusta per dare una scossa soprattutto alla testa dei ragazzi. Il nuovo allenatore potrà dare una nuova mentalità alla squadra”.

Quando giocavate insieme, si potevano già intravedere delle caratteristiche che poi l’avrebbero portato a fare questo mestiere?

“Era un ragazzo di temperamento, uno che si faceva intendere. Ho condiviso con lui la stanza in ritiro. Un ragazzo straordinario e un professionista esemplare. Tante volte mi ha dato molti consigli su come affrontare gli avversari nel match che si sarebbe giocato la domenica. “Mi raccomando Alberto, la posizione in campo” mi diceva. Io ero giovanissimo mentre lui uno dei veterani quindi lo ascoltavo sempre con molta attenzione.

Ha avuto modo di sentirlo?

“Si. E’ davvero molto felice di questa chiamata perché come ha detto lui, Firenze è la sua seconda casa. Credo che abbia tutte le carte in regola per far nascere quel qualcosa che fino ad oggi non c’è stato. Farà riaccendere la fiamma con tutte le sue forze. Perché conoscendolo ci metterà anima e cuore per far risalire la Fiorentina”.