Malusci: “Capisco la rabbia dei tifosi verso Venuti, ma devono cercare di immedesimarsi in lui. Alla Fiorentina ad ogni errore si fa una critica”

L’ex calciatore della Fiorentina, Alberto Malusci, ha commentato a Radio Bruno il periodo di Lorenzo Venuti, protagonista in negativo anche nell’ultima sconfitta contro l’Inter. Sentite cosa ha detto:

“Fare degli errori è parte del gioco. Anch’io a Firenze avevo subito delle critiche dai tifosi e non era stato facile. Alla Fiorentina ad ogni errore corrisponde una critica. A Venuti posso solo dire di lavorare sodo ed essere più forte. Comprendo l’ira dei tifosi ma devono immedesimarsi in Lorenzo e capire cosa stia passando in questo momento. Il giocatore non starà vivendo bene questa situazione e quindi i tifosi devono sostenerlo”.