Malusci: “Gli innesti estivi non hanno reso ma Barak può essere il giocatore del futuro. Un attaccante da prendere ai Mondiali per far felice Italiano”

L’ex difensore della Fiorentina, Alberto Malusci, intervenuto su Lady Radio, ha detto: “Purtroppo gli innesti che sono arrivati in estate non mi sono piaciuti, non hanno reso. Il giocatore che può dare di più e può fare di più è Barak. Lo ha dimostrato contro il Milan e sono fiducioso che potrà fare bene in futuro”

E ancora: “La Fiorentina non è partita benissimo, ma ha finito in crescendo. Dal mercato mi aspetto che i viola possano prendere un attaccante, magari uno che esce fuori dal Mondiale, perché alla squadra è mancata la finalizzazione”.