Malusci: “Iachini fuori dal campo? Aveva due facce! E’ da 40 anni nel mondo del calcio ed ha sempre la stessa determinazione”

L’ex difensore della Fiorentina Alberto Malusci ad A Tutto Gol, trasmissione di Toscana Tv ha parlato anche di Giuseppe Iachini, tecnico viola e suo ex compagno: “Con Beppe ci siamo sentiti e siamo stati a cena 15 giorni prima dell’inizio della pandemia. E’ sempre uguale a come l’ho lasciato; una persona fantastica. Com’era Iachini calciatore fuori dal campo? Aveva due facce: quando c’era il momento di scherzare era il primo, ma era allo stesso tempo un professionista esemplare. Quando giocava non c’erano amicizie che contavano. E’ da 40 anni nel mondo del calcio ed ha sempre la stessa determinazione. Spero che possa raggiungere traguardi importanti anche con la Fiorentina”.