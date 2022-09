Malusci: “Inutile partire dal basso per seguire le mode se poi la Fiorentina non sfonda. Col lancio lungo per Kouame abbiamo fatto la partita, serve maggiore incisività”

Per anni difensore della Fiorentina, Alberto Malusci si schiera dalla parte del bel gioco ma con delle doverose premesse. A Lady Radio l’ex viola spiega perché: “La partenza dal basso è giusta se si hanno interpreti adeguati. Seguire le mode e basta non va bene, se devo rischiare sempre di prendere gol, meglio una manovra più semplice e ricerca della seconda palla. Mi piace giocare a calcio ma non è detto che si possa fare. Nella metà campo avversaria la Fiorentina ha avuto grandi difficoltà a sfondare col possesso palla, faticando tanto ad entrare”.

E infine: “Col Verona, col lancio lungo su Kouame e Barak siamo stati più produttivi, facendo in modo eccellente la partita. Il 4-3-3 è un modulo ultra offensivo, se si pensa a come giocava Zeman…però tutti i giocatori andavano alla ricerca della profondità muovendosi senza palla. Ora si gioca sempre sulla figura, sulla zona di competenza, per andare all’uno contro uno. Alla Fiorentina servirebbe più incisività in queste situazioni invece spesso si cerca troppo la giocata semplice”.