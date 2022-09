Malusci: “Martinez Quarta doveva solo ritrovare le sue certezze. Ieri ha dato sicurezza anche a Ranieri”

L’ex giocatore della Fiorentina Alberto Malusci ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Quarta aveva perso qualche certezza, ma le qualità le ha sempre avute. Ieri ha fatto una partita sontuosa, e ha dato sicurezza anche a Ranieri che non doveva essere in una situazione psicologica ottimale dopo che gli era stato preferito Amrabat. Ieri bisognava vincere in tutti i modi, nel primo tempo siamo stati anche belli”.

E poi ha aggiunto: “Il modulo era sempre il 4-3-3, ma con alcune varianti. Innanzitutto Barak era più libero, e poi si è fatto meno possesso palla a favore della verticalità. Mancando quest’anno un regista di ruolo come era Torreira, secondo me è meglio evitare il fraseggio. Oltre al fatto di schierare Kouame tenendo fuori gli altri due attaccanti, ho ritenuto coraggiosa anche la scelta di Italiano di riproporre un Ikoné che era stato disastroso in Turchia”.