Malusci: “Riporterei Sottil e Ranieri a Firenze, possono dare molto alla causa viola. Faccio i complimenti a Gattuso perchè…”

L’ex calciatore della Fiorentina Alberto Malusci ha parlato così a Toscana Tv: “Sottil e Ranieri? Fossi la Fiorentina il prossimo anno li riporterei alla “base” per valutarli. Penso che questi due ragazzi potrebbero dare molto per la causa viola. Faccio i complimenti a Gattuso perché non tutti si sarebbero rimessi in gioco come ha fatto lui. Firenze è una piazza importante e con lui la squadra può tornare a lottare per traguardi importanti”.