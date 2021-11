Malusci: “Terracciano aveva due soluzioni: restare in porta o uscire e portare via tutto. E’ successo un arrosto”

L’ex difensore della Fiorentina, Alberto Malusci, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per commentare il ko di sabato contro l’Empoli.

Queste le sue parole: “E’ stata una partita veramente folle. Meglio ripensarne oggi a bocce ferme: a fine partita, i commenti sarebbero stati devastanti. L’Empoli è una buona squadra, ma sabato ha fatto poco per vincere. La Fiorentina ha creato tantissimo, deve riuscire a concretizzare di più perché altrimenti questi episodi potrebbero succedere di nuovo in futuro. Terracciano? O urli, esci e porti via tutto o rimani tra i pali. Così invece è successo un arrosto”.