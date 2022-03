Malusci: “Venuti incolpevole, Biraghi stenta sempre ad accorciare. Non capisco perché far giocare la gara di ritorno tra un mese e mezzo”

L’ex difensore della Fiorentina, Alberto Malusci, ha parlato a Radio Bruno commentando lo sfortunato episodio dell’autogol di Venuti e non solo: “Non ci poteva fare veramente niente, Cuadrado ha calciato forte e lui si è trovato questa mina vagante sui piedi. Ma mi sento di dire che in fase difensiva siamo stati bravi. Ritorno? Non capisco perché far giocare tra un mese e mezzo. Va a finire che ci si dimentica anche della partita di ieri. Per me si poteva rigiocare la prossima settimana, ma sono ottimista”.

Poi su Biraghi ha aggiunto: “Non me ne voglia, ma stenta sempre ad accorciare. Dà sempre la possibilità all’esterno dirimpettaio di poter prendere la mira e crossare come vuole. Dovrebbe invece accorciare molto di più, così probabilmente la palla verrebbe ribattuta perché leverebbe tempo e spazio. Insomma, le distanze sono da rivedere”