Malusci: “Vlahovic lo sostengo, ma serve l’attaccante. Quarta innesto azzeccato”

L’ex giocatore della Fiorentina, Alberto Malusci è intervenuto a TMW Radio parlando di Vlahovic: “Viste le prestazioni, oggi sarebbe facile battezzare Vlahovic ma dobbiamo renderci conto che ha vent’anni: l’ho sostenuto e lo sostengo tuttora, ma ribadisco il mio pensiero, che serva un attaccante pronto così da farlo anche crescere ulteriormente”.

E sull’attacco: “Prandelli ha provato varie soluzioni, ultimamente è andato sul 3-4-2-1. Ieri abbiamo visto che Vlahovic insieme a Kouame ha fatto bene, dipende dalle situazioni che l’allenatore vorrà imporre. Le soluzioni ad oggi sarebbero tante, a me per esempio Callejon è piaciuto domenica nel secondo tempo ma deve essere continuo, perché al Napoli aveva dei tempi d’inserimento devastanti”.

E su Quarta: “Ha dimostrato di essere un buon acquisto, per me sì. Prandelli si è dovuto adattare alle caratteristiche perché la difesa a tre non l’aveva quasi mai fatta. L’assetto ormai è questo, Pezzella stesso preferisce giocare così. Quarta può giocare sia a quattro che a tre, per me è innesto azzeccato. Su Pezzella poi volevo aggiungere che è un difensore importante ma ormai da due anni lo vedo in sofferenza, non fa quanto ha nelle corde, anche gli infortuni lo rallentano molto. Non è continuo, mentre un leader deve essere sempre sul 6/6,5 in pagella”.