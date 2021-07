Mambo Italiano: Firenze è pronta a ballare

Anche sulle pagine de La Nazione si ripercorre la giornata di ieri, scandita dalla presentazione di Vincenzo Italiano come nuovo allenatore della Fiorentina. Il tecnico gigliato è stato sommerso dall’entusiasmo di Firenze e dei suoi tifosi, accorsi al Piazzale Michelangelo per dare il benvenuto al mister che avrà il compito di far dimenticare le ultime difficile stagioni.

Italiano ha già le idee chiare e uno slogan: “Difendere bene, attaccare benissimo. È il mio motto da allenatore della Fiorentina”. Importante, anche per le mosse di mercato, il ritiro di Moena. In Trentino il tecnico viola capirà su quali giocatori poter fare affidamento per l’operazione riscatto.