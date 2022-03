Mammana shock: “Ero sul punto di suicidarmi, mi stavo per buttare sotto un treno”

Vi ricordate di Emanuel Mammana? Nel gennaio del 2016 è stato ad un passo dalla Fiorentina, prima che la società viola decidesse di acquistare Benalouane. Dal River Plate il difensore si è trasferito al Lione e poi allo Zenit San Pietroburgo, ma in poco tempo è tornato in patria. Nel corso di un’intervista rilasciata a Radio La Red, il difensore argentino ha raccontato di aver sofferto molto in passato e di aver pensato anche al suicidio.

“Tutti quelli a cui è successo di perdere i genitori sanno quanto sia duro. E quindi volevo suicidarmi, ero sul punto di fare una follia. Una persona mi ha salvato la vita. Stavo per andarmi ad allenare dopo due mesi che non volevo saperne nulla. Ero da solo a prendere il treno: quando stava arrivando mi stavo per buttare sotto, ma uno sconosciuto mi ha preso per il colletto e mi ha lanciato contro il muro. Non ho idea di chi fosse, ma lo ringrazio di cuore. Oggi ho la mia famiglia e i miei figli, i miei genitori non avrebbero mai voluto che io mi uccidessi”.