Manca Igor e la Fiorentina si scopre ‘improvvisamente’… senza coperta lunga in difesa

Dopo un precampionato molto complicato e pieno di dubbi e amnesie, quella di stasera sarà un’occasione importante per Martinez Quarta, chiamato a tornare quello della prima metà della scorsa stagione. L’argentino era il titolare al fianco di Milenkovic, salvo poi arenarsi tra Covid e una prova inaccettabile a gennaio a casa del Torino, perdendo il posto a vantaggio di Igor. Stasera il brasiliano non sarà della partita e per Quarta dunque ecco la chance dal primo minuto.

Una scelta obbligata considerato che alle sue spalle in gerarchia c’è il solo Nastasic, che non gioca un minuto da inizio febbraio, quando fu letteralmente travolto dalla Lazio di Immobile. Un quarto centrale del tutto inaffidabile, soprattutto fisicamente e un’esigenza quella della Fiorentina di trovare un giocatore che completi al meglio il reparto. Incrociando nel frattempo le dita per stasera.