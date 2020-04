Manca l’annuncio del rinnovo: Ed ecco che l’Arsenal si muove per soffiare un giocatore alla Fiorentina

Grandi parole di apprezzamento sono sempre state spese per sottolineare la stagione che sta facendo con la Fiorentina il difensore centrale Martin Caceres. I viola hanno a loro disposizione un’opzione per poter prolungare il proprio contratto con l’ex juventino ed è emersa la volontà di poter arrivare a questa conclusione. Nel contempo però l’annuncio non si è ancora visto ed è così che alcuni club si sono mossi per sondare il terreno con l’uruguaiano. Tra questi, secondo il Daily Express, c’è l’Arsenal su precisa indicazione dell’allenatore Mikel Arteta. Dato che per il momento è ancora un giocatore con il proprio contratto in scadenza, Caceres è avvicinabile da qualsiasi società anche se la finestra di mercato non è ancora ufficialmente aperta.