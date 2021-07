Manca l’annuncio, ma Pradè ha rinnovato con la Fiorentina

Non è ancora arrivato l’annuncio sul sito ufficiale, ma Daniele Pradè ha firmato il rinnovo di contratto con la Fiorentina. Il direttore sportivo viola è stato riconfermato dal presidente Rocco Commisso e ha prolungato per un altro anno, dunque fino al 30 giugno 2022. Per il dirigente romano la prossima sarà la terza stagione in riva all’Arno, la settima se si considera anche l la precedente esperienza con i Della Valle. Previsto nei prossimi giorni il comunicato della società viola.